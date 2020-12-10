شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه تم فتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، وسحب وتقديم استمارات الترشح وذلك وفقًا للجدول الزمني المنظم للقواعد وإجراءات الانتخابات، الذي تم إعلانه للفرق الدراسية، وذلك بعد تشكيل لجنة عاليا؛ لمتابعة سير الانتخابات وتقديم تقرير يومي مفصل عنها منذ بدايتها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الخميس، أن الاتحادات الطلابية هي التنظيمات الشرعية المنتخبة الممثلة للطلاب، والمعبرة عن آرائهم وطموحاتهم، بهدف تعميق أسس الديموقراطية لدي الطلاب والعمل بروح الفريق، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة وذلك وفقاً للتقاليد والأعراف الجامعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على سير العملية الانتخابية برئاسة رئيس الجامعة، ونائبه لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعضوية الطالب أحمد عازي بكلية طب الأسنان ممثلاً عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات، كما تم تشكيل لجنة إدارية مكونة من الدكتور حسام عبدالرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومديري الإدارات برعاية الطلاب، وذلك بما يوفر بيئة تنافسية عادلة تمكن الطلاب من اختيار مرشحيهم.

ومن المقرر أن يتضمن الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري، إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، على أن يجري تلقي الطعون يوم الاثنين 14ديسمبر، ويتم يوم الثلاثاء فحص الطعون، على أن يجري إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء القادم.