شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: تطبيق «الثواب والعقاب» في جولة مفاجئة على المحطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الخميس، عددًا من محطات مياه الشرب، وقرر مجازاة عدد من المشرفين والعاملين بتلك المحطات، وذلك بسبب إهمالهم تجاه عملهم المكلفين بها، كما قرر مكافأة عدد من العمال لبذلهم مجهودات إضافية وانضباطهم في العمل، مؤكدًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وتابع رئيس مياه القناة خلال جولته المفاجئة سير دورة المياه كاملة داخل المحطات من مأخذ الترعة إلى المحطة وعملية سحب وطرد المياه ونقاء مياه الشرب، ومنها محطة البورسعيدية، ومحطة الطيران 1، و2، ومحطة UF فائقة الترشيح بمنطقة المنايف، أو لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات، والقضاء بشكل نهائي على مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة المنايف وابو بلح، وعدد من المناطق المجاورة، وذلك بسبب الزيادة السكانية.

وقال «عصمت» إنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد

وأكد رئيس مياه القناة أن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مشيدًا بفرق الطوارئ من مهندسو ومشرفى وعمال الشركة، الذي تم تدريبهم الأول مرة على أعلى مستوى في محافظات القناة على كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من كسور مفاجئ لمواسير المياه وأمطار وسيول أو أي أزمات.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.