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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أحدث معارض للتمور في الوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أحدث منافذ بيع تمور تابعة لاحدى شركات القطاع الخاص بمدينة الخارجة ،حيث تم إنشاؤه على الطراز البيئي ويضم كافة منتجات التمور ومصنعاتها وأحدث وسائل عرض المنتجات.
وأشاد المحافظ، بتنوع المعروضات وتميزها وتطويرها باستحداث أنواع جديدة تناسب كافة الأذواق، فضلًا عن إتاحة المجال لتوفير العديد من فرص العمل للشباب وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة التصنيعية المضافة، مؤكدًا على ضرورة التوسع في إنشاء الفروع بكافة مراكز المحافظة.
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