«الهجان» يتابع مخالفات البناء بشبرا الخيمة (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الخميس، مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، بمدينة شبرا الخيمة، والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
وشهد «الهجان» على إزالة جمالون حديد على مساحة 1100متر بشارع المعهد الديني بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وأصدر قرارا بإزالته، وعمل محضر برقم 884.
كما تابع إزالة الدور الثاني عشر مبني بدون ترخيص بشارع عارف السروجي ناحية ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.
وأضاف أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أو القرى.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
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