شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء العراق يبحث مع وزيرة التخطيط تعزيز أوجه التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور خالد بتال النجم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، بحضور سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، نظيرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بمقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وبحسب بيان للسفارة العراقية فى القاهرة، أشار نائب رئيس وزراء العراق، إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين العراق ومصر، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الاخيرة خصوصا في ضوء مشاركة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن فى عمان خلال 25/8/2020، لافتا إلى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التى تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

من جانبها لفتت الوزيرة السعيد، إلى الإجراءات التنفيذية التى بدأت في كل من مصر والعراق والأردن فى اتخاذها لزيادة معدلات التجارة والاستثمار واتفاق وزراء التجارة والصناعة فى الدول الثلاث على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى المشترك بما يحقق التكامل وفق جدول زمنى محدد وبمشاركة من القطاع الخاص المصرى والعراقى والأردنى.

وقال سفير العراق في القاهرة الدكتور أحمد نايف الدليمى، فى تصريح له، إن زيارة وفد العراق برئاسة الدكتور خالد بتال النجم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، تهدف إلى ايجاد الآليات المناسبة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقى العراقى- المصرى- الاردنى المشترك.