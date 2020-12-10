شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لصون الطبيعة يشيد بموقع وادى الحيتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تقرير تقييم مواقع الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمى الجيولوجي في مصر مؤكدين ان الموقع "يُدار" بحب وكفاءة و حرفية ومهارة "من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم" مما جعله يتميز باعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة فى عام 2019 لمنطقة محمية وادى الريان.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أن موقع وادى الحيتان هو موقع التراث العالمى الوحيد عالميا الذى أحزر تقدما فى مستوى الأداء بالتقرير لما يلقى من اهتمام وحماية من وزارة البيئة والقائمين عليه بالاضافة الى القيام بتحديد منطقة عازلة حول منطقة التراث العالمي لحماية الهياكل العظمية المتحجرة من التهديدات (مثل الزيارة وحركة المرور) .

وأضافت وزيرة البيئة، أن موقع وادي الحيتان يعد أحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر الذي يوضح عملية تطورية مميزة في سجل الحياة على الأرض كما يوضح مرحلة انتقال الحيتان من الثدييات البرية إلى الثدييات العابرة للمحيطات و يدار من قبل باحثين اكفاء وخبراء مصريين بمستوى عالمى فى الحفريات تفخر وزارة البيئة بانتمائهم اليها .

جديرا بالذكر أنه تم إدراج موقع وادى الحيتان عام 2018 في القائمة الخضراء IUCN للمناطق المحمية ، و الذى يعد معيار عالمي لأفضل الممارسات التي توفر شهادة للمناطق التي تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.