وزير خارجية فرنسا: تصريحات ماكرون أسىء فهمها ونكن احتراما عميقا للإسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن فرنسا تعرضت لعمليات إرهابية بشعة مؤخرا، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس ماكرون أسيء فهمها، ولكن بنية صادقة من بعض المؤمنين الذين صدموا منها.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، على احترام بلاده العميق للإسلام ، مضيفا: "المسلمون جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي".
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تكافح فقط ضد التطرف والراديكالية، في ظل إرهاب يضرب كل الأماكن بما في ذلك دول في هذه المنطقة ، معلقا: "هذه معركة نخوضها مع عدد من الدول".
وحول الأزمة الليبية، قال "لودريان" هناك تضافر للجهود من أجل الانتقال السياسي بقيادة الأمم المتحدة لتنتهى بإجراء انتخابات العام المقبل.
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