شكرا لقرائتكم خبر عن أخر أخبار الطقس.. هيئة الأرصاد تنشر فيديو يكشف حالة الجو حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت هيئة الأرصاد الجوية ، فيديو تفاعلى حول توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة بداية من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل .

وكشف هيئة الأرصاد الجوية من خلال هذا الفيديو عن أخبار الطقس حتى الثلاثاء المقبل .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ، شبورة مائية صباحا و طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما يسود شبورة مائية و طقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السلوم وسيوة وسيدى برانى

و يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.