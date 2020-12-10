شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نقدم 41 خدمة إلكترونية والتحول الرقمى بداية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الفساد هو اهم التحديات التى تواجه خطة التنمية، ومصر دائما تحمل شعار "مصر أوى من الفساد"، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة وضعت الرؤية الكاملة لمكافحة الفساد، وما قدمته الدولة المصرية من انجازات خلال السنوات الماضية ما كان يتحقق دون ارادة وخطة شاملة، وأضاف محافظ القاهرة، أن خطة التحول الرقمى التى بدأ تطبيقها هى إحدى البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تم الاعلان عن الاستراتيجية العلمية لمكافحة الفساد فى 2014 ومن اهم بنودها خلق مجتمع يؤمن بمكافحة الفساد، مضيفا أن محافظة القاهرة تقدم 41 خدمة للمواطنين ويتم تحصيل الرسوم إلكترونيا، وتم عقد دورات تدريبية للعاملين، وكذلك سيتم تطوير باقى الخدمات.

وأشار عبد العال إلى أن هناك عدد كبير من التحديات منها مخالفات البناء على املاك الدولة ومشاكل المرور والحفاظ على المبانى التراثية، ولا يمكن أن نحقق ذلك إلا بتطبيق الشفافية والتعامل بها فى كل القطاعات.

وتنظم محافظة القاهرة مؤتمر فى إطار اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد كبير من قيادات المحافظة.

ويحتفى العالم فى التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.