شكرا لقرائتكم خبر عن منسق طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة يدعو للمشاركة فى الانتخابات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مؤمن أشرف سبع منسق طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة زملائه للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب قائلا: كل فرد منا ولد وحب مصر فى وجدانه يكبر كل يوم ويزداد شيئا فى شئ ونحن شباب وأبناء هذه البلد وحراسه وقلبه النابض الذى يزرع بساحات الأمل فى كل الاتجاه

واضاف مؤمن أشرف خلال كلمة له بلقاء طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة: من هذا الكيان الكبير من أجل مصر تولد الكوادر تحمى بلدنا وتؤمن كل طيب وغالى من أجل تطورها وعبور كل الصعاب نحو مستقبل مشرق ونحن الحاضر والمستقبل ومصر فى احتياج لنا جميعا لكى نعمل ونجد فى البناء لنكمل ما بدأته الدولة.

ودعا مؤمن أشرف الطلاب للمشاركة فى الانتخابات الطلابية قائلا: الوطن هو الأصل والعمل من أجله فرض لا تفريط فيه لذا علينا جميعا أن نتكاتف ونجاهد من أجل غد أكثر اشراقا .