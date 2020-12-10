شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط عن زيارة الرئيس لفرنسا: نجاح الدبلوماسية يعزز الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا وما أسفرت عنه من توقيع اتفاقيات تزيد التنمية، وغردت المشاط على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "نجاح الدبلوماسية السياسية وتوازنها، يعزز الدبلوماسية الاقتصادية التى تعمق التعاون المشترك بين الدول، خلال الزيارة الرئاسية لفرنسا وقعت مصر مع الوكالة الفرنسية للتنمية عدد من وثائق التمويل التنموى لدعم التعافى الأخضر والاستثمار فى رأس المال البشرى".



رانيا المشاط على تويتر

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في مقدمة ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشق الاقتصادى يحاول دائما أن يفكر فيه وكيفية نقل الخبرات المختلفة من البلدان المخلفة إلى جمهورية مصر العربية، وفي عام 2019 كان هناك اتفاق بين الرئيسين على إتاحة تمويلات تنموية، باعتبارها الأقل تكلفة وفترة سدادها طويلة الأجل وبالتالى تكون أقل عبئا على الدولة المصرية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "الجانب المصرى يختار القطاعات ذات الأولوية والأهمية لنقل الخبرات الفرنسية إلى مصر، ويشمل ذلك عدة قطاعات أهمها النقل والصحة، ومصر لديها تجربة في مشروع التأمين الصحى الشامل، وبدأ في محافظة بورسعيد وجاري تعميمه في باقي المحافظات وهو من المشروعات التي ستتم بدعم فرنسي، بالإضافة إلى التعاون فى التعليم العالي ويتم من خلال الجامعة الفرنسية، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة".

وقالت: "أى اتفاقية تقوم مصر بالتوقيع عليها، يكون فيها مشاركة كبيرة جدا من جميع الجهات المعنية في مصر، يتم تنفيذها مباشرة، بعد الحصول على موافقة من مجلس النواب، وهناك شركات من جنسيات مختلفة تتكالب على تنفيذ المشروعات التي تقام في مصر، وهو ما يتيح الفرصة لمصر لاختيار أنسب عرض لتنفيذ المشروعات الخاصة بها، وسيكون هناك فيلما وثائقيا يتم إعداده حول هذا التعاون، والمشروعات التي تقام الآن قيمتها مليار يورو، وهو قيمة المحفظة الحالية بين مصر وفرنسا".