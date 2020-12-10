شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير السياحة تعقد اجتماعات مع دوائر الحكومة والأعمال والطيران الصربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت نائبة وزير السياحة والآثار "غادة شلبي" بزيارة إلى صربيا خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجارى، حيث نظمت السفارة المصرية في بلجراد سلسلة اجتماعات مكثفة لها مع دوائر الحكومة والأعمال والإعلام والطيران الصربية.

وعرضت نائبة الوزير التدابير الوقائية الفعالة التي تتخذها مصر على ضوء جائحة "كورونا"، وأوضحت أن تلك الاجتماعات تعد فرصة لتبادل الرأي حول التعامل مع متغيرات سوق السياحة في الوقت الحالي من منظور نسب سياحة الأفراد والمجموعات، وناقشت كذلك التدابير التي تتخذها شركات السياحه للتعامل مع حجوزات اللحظة الأخيرة والتحديات التي تواجه أسعار وانتظام رحلات الطيران المدني المنتظمة والعارضة وضرورة دمج السياحة الشاطئية بالثقافية، وكذا أهمية التعاون بين مصر وصربيا كرئيس ونائب رئيس لجنة التنمية المُستدامة بمنظمة السياحة العالمية.

وأشار سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" إلى أن برنامج الزيارة كان متنوعاً، حيث شمل اجتماعات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية "دوبرافكا فيليفوسكى"، ومساعدة وزيرة الثقافة والإعلام "أولجا كيجيتش"، ومديرة منظمة السياحة الوطنية "ماريا لابوفتش"، ومائدة مستديرة مع مشغلي الرحلات ووكلاء السفر، فضلاً عن لقاء موسع مع الإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. واستطرد "الجويلي" أن تلك الاجتماعات تعضد القاعدة الصلبة لدائرة الاهتمام المتزايدة بمصر كالمقصد السياحي الجوي الأول للسياح الصرب التي رسختها مشاركة مصر لأول مرة كدولة شريك لمعرض بلجراد الدولي للسياحة في فبراير 2020.