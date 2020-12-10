شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد: بطء موقع صندوق الإسكان الاجتماعى جاء بسبب عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن العطل الذى حدث فى موقع الصندوق والذى اشتكى منه البعض، يأتى نتيجة للإصلاحات التى كان يجريها الصندوق على الموقع من أجل زيادة نسبة السرعة ونسبة استيعابه أكبر قدر ممكن من المواطنين فى وقت واحد.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بالرغم من العطل الفنى بالموقع إلا أنه استقبل أكثر من 800 طلب أمس فى أقل من ساعتين فقط، موضحة أن قرار مد فترة التسجيل جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم وتسجيل البيانات وخاصة الذين لم يستطيعوا التقدم.

وأكدت أن الأيام المقبلة، ستشهد تحسنا كبيرا فى سرعة واستيعاب الموقع الإلكترونى لطلبات الحجز، وأن الصندوق انتهى من كافة الأعمال الفنية اللازمة لزيادة السرعة.

كان الكثير من المواطنين الراغبين فى التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، قد اشتكوا من بطء موقع الإسكان الاجتماعى، والذى تسبب فى عدم قدرتهم على رفع المستندات المطلوبة والتقدم للحجز.