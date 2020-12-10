شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تتسلم نتائج 9 محافظات بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تلقى نتائج الحصر العددي لأصوات المصريين بالداخل التي أدلوا بها خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومى 7 و8 ديسمبر، والتظلمات المقدمة من المرشحين.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الحصر العددي للجان العامة فى 9 محافظات من أصل 13 محافظة جرت بها جولة الإعادة، بينما هناك نتائج 4 محافظات مازالت متأخرة باعتبارها محافظات نائية، وذلك تمهيدا لمراجعتها والتدقيق في الأرقام التي تتضمنها النتائج، والفصل في تظلمات المرشحين التي بلغت نحو 30 تظلما.

وكانت اللجان العامة في 13 محافظة أعدت حصر عددي لأصوات الدائرة الواحدة وأعلنته أمام الحضور ومندوبي ووكلاء المرشحين، ثم بدأت في تلقى تظلمات المرشحين الذين لم يصلوا إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة ويتظلمون من إجراءات الاقتراع والفرز.

وشهدت الانتخابات اهتماما محليا ودوليا وتابعها 153 وسيلة إعلام أجنبية و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.