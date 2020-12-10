شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الجماعات روجت للولاء والبراء للصدام مع الآخر.. وكورونا تتطلب تعاون الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس هيئات ودور إفتاء العالم، أنه يجب على القائمين على الإفتاء إداراك الواقع وما ينزل به من ظروف مثل جائحة كورونا التى تهدد البشرية واستقرارها، وما يوجب علينا أن نتكاتف كدول وشعوب وقادة ومفتين ورموز إسلامية من تكافل اجتماعى حول العالم ومراعاة الحكم الشرعى من الأخذ بالاحترازات لاشتداد الوباء.

وأضاف خلال المنتدى الإسلامي العالمي، أنه يجب أن نهتم بالقيم الاجتماعية والتراحم ومد يد العون ودعم الأبحاث للقضاء على وباء كورونا، مضيفا أن الرحمة عامة وليست بين المسلمين فقط بل بين كافة الأديان وبين البشرية جميعا، مشددا على أن عقيدة الولاء والبراء هى بضاعة فاسدة تروجها الجماعات لنشر الصدام، لافتا إلى أننا أمام نازلة كورونا كبشر يجب أن نتكاتف حتى نستطيع أن نواجه نازلة تكاد تفتك بنا ولو سرنا وراء هذه الجماعات لكنا فى صدام على حساب حياة الجنس البشرى.

عقد اللقاء برعاية المفتي الشيخ راوي عين الدين الأمين العالم للمنتدى الإسلامي العالمي، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا، في موسكو أعمال الدورة الـ16 للمنتدى الإسلامي العالمي عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تقام تحت عنوان" "ثقافة اللقاء: الأخلاق الدينية في فترة الجائحة" وذلك بمشاركة عدد كبير من كبار العلماء و رجال الدين والشخصيات الثقافية من عدد كبير من دول العالم: "روسيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، كازاخستان، فرنسا، الفاتيكان، طاجيكستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، قيرقيزيا، ايطاليا، أذربيجان، ألمانيا، بولندا، أوكرانيا، فلندا، مالطا، ايسلندا، تونس، صربيا، كرواتيا، والهند".