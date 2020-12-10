شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة الرئيس السيسى لأطراف ملف "سد النهضة" فى حوار "لوفيجارو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسال رسائل هامة عبر الحوار الشامل الذى أجراه مع لوفيجارو الفرنسية فى ختام زيارته لباريس، قائلا: " سد النهضة يمثل مصدر تنمية "مشروعة" لإثيوبيا.. لكن ملء السد بشكل أحادى يخالف قواعد القانون الدولي ويهدد 100 مليون من المصريين.. ومتمسكين بالحل القانونى"

وفيما يتعلق بأثيوبيا، قال الرئيس السيسي إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا. فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادى بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين.

وأضاف: نحن نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر واثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق".