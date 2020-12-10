شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات تحسبا لهطول أمطار وظهور شبورة بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أى أمطار أو ظهور شبورة، استعدادا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ووفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون: 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا وطقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن تسود شبورة مائية ويكون الطقس دافئا على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السلوم وسيوة وسيدى برانى.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.