شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تعاون استراتيجى فى كل المجالات خلال حكم الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت العلاقات المصرية الفرنسية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتانة والحرص على التشاور المستمر لبحث كل قضايا الدولية والإقليمية، حيث إن فرنسا تعتبر من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر، وشهدت فترة حكم الرئيس السيسي العديد من الزيارات واللقاءات، كما توالت القمم المصرية الفرنسية في القاهرة وباريس خلال المؤتمرات الدولية.

وشهدت العلاقات بين البلدين توقيع عددا من الاتفاقيات في العديد من المجالات مثل قطاع الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي الأيام الأخيرة، أتت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمارها والتي جاءت بدعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون، في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

وقام الرئيس السيسي، بعدة لقاءات أبرزها برئيس الوزراء الفرنسي، ووزيرة الجيوش الفرنسية، ووزير الخارجية الفرنسي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، ولقاءه أيضا بعمدة باريس، كما استقبل الرئيس السيسي، في مقر إقامته، وزير الاقتصاد الفرنسي، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي، كما استقبل الرئيس التنفيذي لشركة داسو، ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع اكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، في ميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، وفي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مأدبة عشاء الدولة، والتى أقامها رئيس فرنسا بقصر الإليزيه، أعرب فيها عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.