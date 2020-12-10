شكرا لقرائتكم خبر عن صرف إعانة 2000 جنيه لمصابى حادث قطار المنصورة المطرية بالمستشفى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه على الفور توجهت لجنة مديرية التضامن الاجتماعى إلى المستشفى الدولى بالمنصورة، حيث سلمت المصابين الإعانات المقررة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مشيرا إلى أنه تبين من مراجعة حالات الإصابة وعددهم 22 مواطنا، وتم دخولهم مستشفى المنصورة الدولى.

وتم خروج 18 مواطنا بعد تلقى الإسعافات الأولية ويوجد 4 مصابين ما زلوا تحت العلاج والمتابعة منهم سائق القطار، وتم صرف 2000 جنيه للحالات التي تحتاج للمتابعة الصحية ومبلغ 1000جنيه لحلات الإصابة البسيطة.