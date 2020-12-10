صرف إعانة 2000 جنيه لمصابى حادث قطار المنصورة المطرية بالمستشفى الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه على الفور توجهت لجنة مديرية التضامن الاجتماعى إلى المستشفى الدولى بالمنصورة، حيث سلمت المصابين الإعانات المقررة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مشيرا إلى أنه تبين من مراجعة حالات الإصابة وعددهم 22 مواطنا، وتم دخولهم مستشفى المنصورة الدولى.
وتم خروج 18 مواطنا بعد تلقى الإسعافات الأولية ويوجد 4 مصابين ما زلوا تحت العلاج والمتابعة منهم سائق القطار، وتم صرف 2000 جنيه للحالات التي تحتاج للمتابعة الصحية ومبلغ 1000جنيه لحلات الإصابة البسيطة.
وزار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مصابى حادث قطار المطرية - المنصورة بالمستشفى الدولى بالمنصورة، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وكلف المحافظ الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات المالية للمصابين.
كما وجه المحافظ، الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالات التى ما زالت بالمستشفى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تماثلهم للشفاء، وقد أوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالى عدد المصابين 22 مصابا تم خروج 18 منهم بعد إجراء الإسعافات لهم والاطمئنان بأن حالتهم طبيعية ويوجد حاليا 4 مصابين محجوزين لتلقى العلاج بالمستشفى وحتى تماثلهم للشفاء، وأنه لا توجد أية حالات وفاة بالحادث المذكور.
وأعرب محافظ الدقهلية، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا اهتمام المحافظة بكافة أجهزتها بأبناء المحافظة، وتوفير كافة أوجه الدعم والعناية والرعاية لهم.
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