تشييع جثمان رجل المستحيل "نبيل فاروق" من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شيع العشرات من أهالي ومحبين الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق جثمانه ظهر اليوم من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب.

كانت ريهام فاروق، نجلة الدكتور نبيل فاروق، أعلنت مساء أمس توفيه إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأضافت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".​