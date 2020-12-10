شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ٥١ شيشة من مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية حملاتها اليومية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافتريات، للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية؛ ومراعاة المسافات البينية حرصاًعلي سلامة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

و شنت الأجهزة التنفيذية يمركز ومدينة الزقازيق، بالإشتراك مع شرطة المرافق ونائب رئيس المركز، ورئيس قسم الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالمجلس وأقسام الإشغالات بحي أول وثان الزقازيق، ومعدات الحملة الميكانيكية لرئاسة المركز والأحياء،، حملة موسعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بنطاق رئاسة المركز والأحياء، تم من خلالها التحفظ على ٦ شيش من مقهي مخالف بقريه شيبة، كما تم رفع كافة الإشغالات المخالفة بمناطق المرور واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بحملة مكبرة على المقاهي والكافيتريات بنطاق الوحدات المحلية دبيج وصافور، للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا ،وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين، أسفرت الحملة عن مصادرة ٦ شيش، و٢ كرسي وأنبوبة غاز كبيرة من ٢كافتريا بنطاق الوحدة المحلية بدبيج ،كما تم مصادرة ٣٩ شيشة و٨ كراسي أثناء المرور على ٢ كافتريا بصافور، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين