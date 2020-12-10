شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الحسينية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية من حملاتها اليومية وضرباتها المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على الأرض الزراعية من التعديات لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة فورية بناحية المناجاة الصغرى، التابعة للوحدة المحلية بالاخيوة على مساحة 100 متر طولي لسور بالدبش الأبيض.

كما تمت إزالة حالة أخرى ناحية قصاصين الشرق لمباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 175 مترًا، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضى الزراعية، خاصه الأراضي المجاورة للمناطق السكانية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.