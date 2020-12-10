شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل عثر بحوزته على 41 كيلو جرام حشيش داخل سيارة في حادث بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الغردقة حبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة العثور على ٤١ كيلو مخدر الحشيش بحوزته داخل سيارة خلال حادث سير بالطريق الدائري بالغردقة.

كانت مباحث البحر الأحمرقد ضبطت كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخباة داخل إحدى السيارات، وذلك خلال معاينة أجهزة الأمن لحادث تصادم بميدان جهينة بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة، حيث تم العثور على ٤١ كيلو حشيش موزعة على نحو ٤٨١ فرش داخل سيارة بعد أن تركها قائدها وفر هاربا في المنطقة الجبلية فيما تم القاء القبض على أحد المتهمينن وتواصل أجهزة الامن البحث عن المتهم الثاني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من القبض على أحد المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتحربز المضبوطات وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

كان اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري الأوسط، وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ تبين هروب أحد سائقي السيارتين من موقع الحادث، وبتفتيش السيارتين عثر بداخل احداهما على كمية من مخدر الحشيش تزن نحو ٤١ كيلو جرام، وتم تحريز المضبوطات والقبض على المتهم بعد تحديد هويته عقب هروبه من موقع الحادث، وتم اخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

فيما تواصل أجهزة الأمن بحثها عن المتهم الثاني الذي هرب من موقع الحادث، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية على الأكمنة المرورية.