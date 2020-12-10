شكرا لقرائتكم خبر عن فحص أكثر من ٩٩ ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بالمحافظة، قامت بفحص ٩٩٠٧٩ طفلا حديثي الولادة حتي الآن، وذلك من عمر يوم وحتي ٢٨ يوما من خلال الأجهزة السمعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص ٢ مليون و٦٠٠ ألف طفل حديثي الولادة على مستوي الجمهورية، وعدد ١٥٠ ألف طفل على مستوي المحافظة خلال عام، والتي انطلقت بالمحافظة منذ شهر نوفمبر الماضي، ويتم العمل بالمحافظة من خلال ١٥٠ مركزا طبيا ووحدة صحية تابعة لـ١٩ إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يتم فحص الأطفال بجهاز الانبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الاجتياز يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز تتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» تتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.