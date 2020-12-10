شكرا لقرائتكم خبر عن «رسلان» يكرم خفير مزلقان كلابشة بأسوان لمنعه وقوع حادثة قطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خفير مزلقان كلابشة بأسوان، محمد ياسين أحمد؛ لإخلاصه وتفانيه في عمله، والذى أدى لتعرضه لإصابة بجرح غليظ بالعين اليمنى أثناء قيامه بواجبات عمله، ومنعه مرور سيارة اثناء قدوم قطار، ومنعه وقوع حادثة.

كما أصدر رئيس الهيئة تعليماته بعلاجه بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وإجراء اللازم مع تكفل الهيئة بتكاليف علاجه وإجراء الجراحات اللازمة لحالته.

وقال بيان الهيئة إنه بتاريخ ٢٨ نوفمبر الماضي، تعرض الخفير أثناء تأدية عمله لإصابة، جراء اصطدام سيارة نقل بضلفة مزلقان كلابشة مما أدى إلى سقوط الضلفة عليه.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بتعليمات السلامة بالهيئة عند عبور المنافذ الشرعية للحفاظ على أرواحهم وأرواح العاملين وسلامتهم وانتظام حركة مسير القطارات.