شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر عزل المستشار فايز عبدالله نائب رئيس مجلس الدولة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 50 في 10 ديسمبر 2020، عددا من قرارات رئيس الجمهورية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية القرار رقم 673 لسنة 2020 بعزل المستشار فايز عبدالله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

ونشرت الجريدة القرار رقم 670 لسنة 2020 بتعيين بعض السادة القضاة ببعض محاكم الاستئناف، والقرار رقم 671 لسنة 2020 برجوع تاريخ أقدمية السيد المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة، إلى المعاش، والقرار رقم 674 لسنة 2020 بفصل السيد عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

إحالة للمعاش وعزل وفصل.. قرارات للسيسي بشأن أعضاء هيئات قضائية (النص الكامل) by

on Scribd