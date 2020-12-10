شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان وإجراءات مشددة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، اليوم الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان قد فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات اليوم الخميس، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر، فيما يتم تلقى طلبات الطعون يوم الاثنين 14 ديسمبر، وسيتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، وستُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر.

وستبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر، وستتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر، وستكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، وسيتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، وستختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعى 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.