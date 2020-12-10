شكرا لقرائتكم خبر عن 123 يوما على شهر رمضان.. الثلاثاء 13 أبريل 2021 أول أيامه فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى 123 يوما تتبقى على شهر رمضان المعظم ، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا ، 354 يوما وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021 ، وذلك فلكيا وفقا للحسابات الفلكية.

وعن ميلاد جمادى الأولى، فيولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 17 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ربيع الآخر 1442 هجريا الموافق 14 ديسمبر المقبل وهو ( يوم الرؤية ).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا ، مراکش وفاس بالمغرب ، ولاجوس بنيجريا.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 9 دقائق ، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 8 - 10 دقائق ) ، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 2 - 18 دقيقة).

وأكدت الحسابات ، أنه بذلك يكون يوم الثلاثاء 15 ديسمبر المقبل هو المتمم لشهر ربيع الآخر، وتكون غرة شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا فلكية يوم الأربعاء 16 ديسمبر .