شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ الصباح الباكر سباق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس للعام 2021/2020 وسط إجرائات احترازية مشددة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث بدأ طلاب الجامعة الراغبين في المشاركة فى سحب وتقديم استمارات الترشح.

وعقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على للانتخابات اجتماعا تحضيريا مع مديرى إدارات رعاية الشباب بجميع كليات الجامعة وبحضور أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الدكتور كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة الأنشطة الطلابية مسؤول التواصل باللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد، وإبراهيم سعيد المشرف علي قطاع المدن الجامعية ومحمد الشرقاوي القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عبد الفتاح سعود ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ضمانا لسلامة الطلاب والعاملين والجميع، مؤكدا أهمية الوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الحرص علي الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أحقية جميع الطلاب فى الترشح سواء كان الطالب سدد المصروفات الدراسية أو لم يقم بسداد المصروفات الدراسية بعد وذلك طبقا للائحة الطلابية، كما تم الرد علي جميع استفسارات مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة والتى دارت حول الترشح والطعون والتصويت .

بذكر أن سباق الانتخابات الطلابية انطلق اليوم الخميس الموافق 10 من ديسمبر ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته.