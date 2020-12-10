شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة "مصر للطيران أمان" تزامنا مع استضافة مشجعي كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أطلقت مصر للطيران حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر ومشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 المقررإقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير 2021.

يأتي ذلك من منطلق دور مصر للطيران الوطني والمجتمعي في المشاركة في تنظيم ورعاية الأحداث الدولية التي تستضيفها مصر.

وتستهدف الشركة الوطنية مصر للطيران من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.

وتؤكد الشركة على التزام جميع موظفيها بالمحطات الخارجية وعلي متن الطائرات وفي صالات السفر والوصول بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الملابس والمهمات الوقائية واستخدام أدوات التعقيم والنظافة والحرص علي التباعد الاجتماعي وتقديم الوجبات وأدوات الطعام المغلفة وتعقيم الطائرة والحقائب وتغيير الوسائد وغطاء رأس المقاعد وكافة الادوات المستخدمة قبل كل رحلة.

كما تحرص مصرللطيران علي تشجيع العملاء علي الحجز وتسهيل وانهاء إجراءات السفر الكترونيا من خلال موقع مصرللطيران أو تطبيق التليفون المحمول وغيرها لتقليل الاحتكاك المباشر أثناء مراحل السفر والوصول، وتتمني مصرللطيران لعملائها القادمين لمؤازرة منتخباتهم في هذه البطولة تجربة سفر مريحة وآمنة مع الاستمتاع بزيارة مصر ومعالمها السياحية.