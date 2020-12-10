شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سيناء تقدم العزاء لأسرة "الطالب المتوفى" وتشكل لجنة للتحقيق فيما تم تداوله عبر "السوشيال ميديا".. وتؤكد التزامها بتطبيق "التباعد الاجتماعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت جامعة سيناء خالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب الفقيد يوسف فياض الذى توفى الى رحمة الله منذ عدة أيام جراء جائحة كورونا، وذلك فى بيان صدر عقب الاجتماع العاجل الذى عقده رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أمس "الأربعاء" ضم رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، كما أعرب فيه المجتمعون باسمهم وباسم جميع منسوبى الجامعة عن أسفهم لكم المعلومات المغلوطة والافتراءات التى أثيرت مؤخرا على وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا بشأن وفاة الطالب وهى معلومات كان الغرض منها تشويه الحقائق والوقيعة بين الجامعة وأبنائها الطلاب.

وقد وافق المجتمعون على تشكيل لجنة عاجلة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من محادثات قيل أنها تمت بين عميدة إحدى كليات الجامعة وبعض طلابها، وسيتم إعلان ما تتوصل إليه اللجنة من حقائق للجميع وبشفافية مطلقة.

وفى هذا السياق، تؤكد الجامعة أنها تلتزم بكافة المعايير التى أقرتها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات للتعامل مع الجائحة وتطبيق التباعد الاجتماعي على أعلى مستوى، حيث يتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول للجامعة، كما أنه لا يسمح بدخول الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس بدون ارتداء الكمامة الطبية الواقية، وشدد المجلس على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير الملتزمين بهذه الإجراءات الاحترازية، حيث قامت الجامعة بتقسيم طلاب كل فرع إلى مجموعتين منفصلتين يتم حضور كل منهما للجامعة فى أيام منفصلة للتقليل من الاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي في المدرجات وقاعات الدراسة بما لا يتخطي نسبة 50% من سعة هذه القاعات. وتؤكد الجامعة على أن لديها غرف عزل مجهزة فى مدنها الجامعية وكذا عيادات طبية مجهزة وطبيب مناوب على مدار الساعة وتقوم بنقل الحالات المشتبه فيها لإجراء التحاليل اللازمة فى أقرب المستشفيات المجهزة أو تقوم بنقلهم إلى مستشفيات القاهرة إذا استدعى الأمر.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد مرة أخرى أنها تهتم بصحة الطلاب لأنهم يمثلون الثروة الحقيقية والوحيدة وبالتالى فإنه لا يمكن بأى حال من الأحوال التهاون في صحتهم أو مستقبلهم .