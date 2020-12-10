شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم فاسدة خلال حملة بحى البساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية لحى البساتين، برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس الحى، حملة مشتركة مع إدارة التموين وقسم شرطة البساتين ومباحث التموين وإدارة الطب البيطري بالحي للتفتيش على محلات الجزارة والدواجن، للتأكد من عدم رفع الأسعار ووجود الشهادات الصحية وذلك بشارع 500 أمام مستشفى جراحات اليوم الواحد وشارع الزهور وشارع المجاري الجديد بمنطقة بير ام سلطان ، وشارع حسن التهامي وشارع الشيخ مفتاح وتم التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة بمعرفة إدارة التموين والطب البيطري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال المخالفة.

وفي السياق ذاته ، قاد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، والرقابة علي المقاهى، يرافقه إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات أسفرت عن رفع وإزالة الإشغالات من شارع عبد المنعم رياض عرب المعادي وشارع 77 وشارع أحمد ذكي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التصدي للاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات.

وتم عمل حملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الجزائر بجوار سور مركز شباب المعادي الجديدة وامتداد شارع الجزائر، وشارع شرق السكة الحديد، وشارع 250 أمام المركز الأولمبي، وأمام مركز شباب المعادي الجديدة، وشارع الميثاق أمام مساكن الاوقاف بمنطقة بير ام سلطان وشارع شرق السكة الحديد.

وأوقفت أجهزة حى البساتين أعمال بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم 7334 المعراج السفلي وتم مصادرة كمية من مواد البناء وإيداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.