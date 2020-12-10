- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 673 لسنة 2020، بعزل المستشار فايز عبد الله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.
نص القرار المنشور
وجاءت نص المادة الأولي من القرار، "يعزل السيد المستشار/ فايز عبد الله أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته".
وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي وزير العدل تنفيذه.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارا يحمل رقم 671 لسنة 2020، يرجع تاريخ أقدمية المستشار/ جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فى ذات الدرجة، إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية، رقم 172 لسنة 1999، على أن يكون ترتيبه تالياً للسيد المستشار/ محى مهدى محمود منصور، وسابقاً على السيد المستشار/ رأفت على حسن سويدان، نائبى رئيس هيئة قضايا الدولة "أنذاك".
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارا يحمل رقم 672 لسنة 2020، بإحالة المستشار رضا محمد احمد سعد وكيل مجلس الدولة إلى المعاش.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.