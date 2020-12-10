شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 673 لسنة 2020، بعزل المستشار فايز عبد الله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.



نص القرار المنشور

وجاءت نص المادة الأولي من القرار، "يعزل السيد المستشار/ فايز عبد الله أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته".

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي وزير العدل تنفيذه.