محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع الأمن العام الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 54 قطعة سلاح ناري، 130 قضية مخدرات، وتنفيذ 39422 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تنفيذ 40 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام على مدار يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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