مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن سبب تأخر حركة القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق صباح اليوم.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه كانت توجد أعمال صيانة بمدخل محطة محمد نجيب باتجاه الجيزة، مما أدى إلى انخفاض سرعة القطارات.

ولفت المصدر إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها بخطوطها الثلاثة، مؤكدا أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية لامتصاص الزحام.

شهدت حركة الخط الثاني لمترو الأنفاق "شبرا الخيمة - المنيب"، صباح اليوم الخميس، ارتباكا في الحركة، حيث تأخرت عدد من القطارات عن وصول المحطات بحوالي أكثر من 5 دقائق.

وتوقفت القطارات في المحطات لمدة تزيد عن 5 دقائق، على الرغم من أن زمن التقاطر بين القطارات لا يزيد عن 3 دقائق.

واقتصر الارتباك على الاتجاه المؤدي إلى المنيب، فيما يعمل الاتجاه المؤدي إلى شبرا الخيمة بكامل طاقته.