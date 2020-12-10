شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وفتح باب الترشح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الخميس، أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، وذلك وفقا للجدول الزمنى للعملية الانتخابية، الذى نص على فتح باب الترشح وسحب الاستمارات اليوم الخميس 10 ديسمبر، ومن المقرر أن تستقبل مكاتب رعاية الشباب بالكليات الطلاب الراغبين فى الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لسحب استمارات الترشح وتقديمها .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وافق على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2020/ 2021 وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الاعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية.

كما تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020/ 2021.

ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها حتى نهايتها.

