شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الجامعات الحكومية لانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك فى ضوء الجدول الزمنى المعتمد من وزارة التعليم العالى، بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على إقامة وإتمام انتخابات اتحادات الطلاب.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” تفاصيل الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية:-



- الخميس 10 ديسمبر فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات

- 13 ديسمبر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين

- 14 ديسمبر تلقى الطعون من الطلاب المرشحين

- 15 ديسمبر فحص الطعون المقدمة من الطلاب

- 16 ديسمبر إعلان الكشوف النهائية للمرشحين

- 17 ديسمبر بدء الدعاية الانتخابية لمدة 3 أيام

- 20 ديسمبر إجراء انتخابات الجولى الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج

- 21 ديسمبر إعادة الانتخابات بالكليات التى تجرى بها إعادة

- 22 ديسمبر انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم

- 23 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم

- 24 ديسمبر آخر أيام الانتخابات بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم