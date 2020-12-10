شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تبحث آليات مساهمة «التعاونيات» في تحديث منظومة الري بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعا تنسيقيا بمديرية الزراعة بالوادي الجديد برئاسة الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة والدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة رئيس لجنة تحديث الري بالوادى الجديد مع ممثلي البنك الزراعي المصري والبنك الاهلي المصري والجمعية المركزية لتفعيل دور التعاونيات الزراعيه للاشتراك في تنفيذ منظومه تحديث الري في الوادي الجديد.

وشارك في الاجتماع الثلاثي الذي ضم الحاج محمود الشاذلي رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالوادي الجديد وجمعيتها المحلية واحمد محمد خضر مدير فرع البنك الزراعي المصري بالوادي الجديد وتامر محمد صالح ممثل البنك الأهلي المصري بالمحافظة والمهندس سمير حسين على مدير عام التعاون الزراعي.

وقال الدكتور على إسماعيل وكيل معهد الأراضي والمياه ورئيس لجنة تحديث الري بالوادي الجديد ان الاجتماع كان بهدف وضع الرؤية التنفيذية لنظام تحديث الري من خلال الجمعية المركزية وجمعيتها المحلية طبقا لمبادرة البنك المركزي والتمويل المتاح بالبنك الزراعي المصري بنسبة 5 % تقسط على خمس سنوات وتحديد اليات التعاقد مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري.

وأضاف «إسماعيل»، ان ممثل البنك الأهلي المصري أوضح خلال الاجتماع إن التمويل متاح طبقا لمبادرة الجمعيات للمساحات اقل من 100 فدان كما أنه متاح الافراد الأكثر من 100 فدان بشكل مباشر مع البنك، مشيرا إلى أن ممثل البنك الزراعي المصري أوضح خلال الاجتماع إن التمويل متاح للأفراد طبقا لما تم الاتفاق عليه بوزارة الزراعة وبنفس الآليات التي تمت مع المركز الرئيسي بالقاهره الذي سوف يقوم بتمويل التحديث والطاقة لمنظومه الري طبقا لما تم اقراره.

وأوضح رئيس لجنة تحديث الري بالوادي الجديد ان ممثل البنك الزراعي أكد خلال الاجتماع أيضا ان البنك لا يمنع التعامل مع الجمعيات كتمويل مباشر كما تم الاتفاق على ذلك مع قطاع استصلاح الاراضى والموافقة على إقراض وتمويل الافراد على ان يقوم الافراد بالتوقيع مع البنك وطبقا لآليات الصرف المحددة من الوزارة وبالنظم التي تم الاتفاق عليها كآليات تنفيذيه تم تحديدها من خلال البنك ومنظومه التحديث.

ومن جانبه قال الحاج محمود الشاذلي ريس الجمعية التعاونية المركزية بالوادي الجديد ان الجمعية تدعم منظومة تحديث الري ولا تقوم بالاقتراض باسم الجمعية مباشرة ولكنها تقوم بدورها في مساعدة وتشجيع المزارعين للدخول في المنظومة.

وأضاف «الشاذلي»، ان الجمعية المركزية تعمل أيضا مع المزارعين من خلال الجمعيات المحلية وتوجيهم لتنفيذ منظومة تحديث الري والمساهمة في تنفيذ دورات تدريبية وندوات بالجمعيات المحليه من خلال المختصين مشيرا إلى أن الجمعية تساعد في اختيار الشركات مع المزارعين بعد توقيعهم في البنوك على قروضهم الخاصة بمنظومة تحديث الري طبقا لضمان وزارة المالية.