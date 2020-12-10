حدث ليلا| 19 وفاة بكورونا.. ورحيل الكاتب الكبير نبيل فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

19 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 16 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى اليوم.

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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لفرنسا

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد إتمامه زيارة الدولة للجمهورية الفرنسية.

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إشادة ودعوة.. تصريحات جديدة من السيسي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، على تمسك الدولة قيادة وشعبًا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لفرنسا

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد إتمامه زيارة الدولة للجمهورية الفرنسية.

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شكري عن مصالحة الرباعي العربي مع قطر: "تفاهمات لمرحلة جديدة.. ونأمل في النية الصادقة"

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى دائمًا لعلاقات تضامن ومصير مشترك ودعم متبادل مع أشقائها العرب، ودول الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لها مطالب بشأن ما تعرضت له من تأثير سلبي بسبب عدد من السياسات القطرية.

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مخاوف وتحذيرات من استحواذ الدول الغنية على لقاحات كورونا

حذرت منظمات دولية من مغبة استحواذ الدول الغنية على نسبة كبيرة من الجرعات المتوقع إنتاجها من لقاحات فيروس كورونا، قائلة إن ذلك سيحرم مَن يعيشون في البلدان الفقيرة من فرصة الحصول عليها.

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تشميع محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق بجنوب الجيزة "صور"

أعلنت محافظة الجيزة، تشميع محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق بجنوب المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة.

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"التعليم" تكشف موعد إتاحة اسم المستخدم وكلمة السر لأداء امتحان أولى ثانوي التجريبي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر الاستعدادات الخاصة بالامتحان التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي الذي يعقد اعتبارا من 15/12/2020.

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أستاذ مناعة: منح مريض "كورونا" اللقاح جريمة وتجارة لا علاقة لها بالطب

قال الدكتور محمود الأنصاري، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك سرعة في إنتاج لقاحات فيروس "كورونا" المستجد بدون تحقيق الأمان.

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مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لمنع بيع طائرات "أف-35" للإمارات

أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لبيع طائرات بدون طيار "مسيرة" بقيمة مليارات الدولارات للإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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"الدواء الأمريكية" تعلق على "الوفيات الستة" في تجارب لقاح كورونا: "اطمئنوا"

علقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، على الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في التجارب لتطوير لقاح "فايزر/ بيونتك" المضاد لكورونا، لتبعث رسالة طمأنينة للملايين ممن ينوون الحصول على التطعيم.

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التحالف: تدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية في البحر الأحمر.

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"رويترز": 17 ولاية تنضم لدعوى تكساس لقلب نتيجة الانتخابات لصالح ترامب

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الدعوى القضائية التي تسعى ولاية تكساس لرفعا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لقيت اليوم الأربعاء دعمًا من 17 ولاية أخرى.

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