شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الجيزة تبدأ اليوم تطبيق خطة مواجهة الموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إيبارشية الجيزة، 13 قرارًا لمواجهة فيروس كورونا، على أن يعمل بها بدءًا من اليوم الخميس حتى نهاية يناير، وعلى رأسها قصر احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد على الكهنة والشمامسة فقط .

وقالت الإيبارشية، إنه على ضوء البيان الصادر من الكاتدرائية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، اجتمع الأنبا ثيثودوسيوس أسقف الجيزة مع وكيلي المطرانية والكهنة وممثلى مناطق الإيبارشية، لبحث القرارات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا تقرر الآتى:

1. ‎ تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الانشطة الكنسية ويستثنى من ذلك الحضانات التابعة للكنائس بشرط إذا حدث أي إصابة فى أي من الحضانات تغلق هذه الحضانة حرصًا على سلامة العاملات بها وأسر الأطفال.

2. كمرحلة أولى تقام القداسات بعدد محدود حسب سعة كل كنيسة بحد أقصى 50 فردًا فى كل قداس على أن يكون هناك فرق توقيت بين القداسات اليومية ساعة على الأقل كوقت كافٍ لتعقيم الكنيسة وعدم تداخل المصلين مع بعض على أن يكون ذلك بحجز مسبق مع الكهنة.

3. صلوات تسبحة 7 و4 الكيهكية قاصرة على الآباء الكهنة والشمامسة بحد أقصى 25 شماسا شامله العشية والتسبحة وذلك من الساعة الخامسة الى الساعة الثامنة مساء يوميا.

4. و تقام صلوات الجنازات فى فناء الكنيسة مع أخذ الاحترازات اللازمة وقاصرة على أسرة المتوفى وبدون مجاملة لأحد.

5. و إيقاف صلوات الثالث والأربعين وقاعات العزاء.

6. تقتصر صلوات ليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد على الكهنة والشمامسة فقط المسموح لهم بالحضور من مرحلة ثانوى وصاعد.

7. يتم توزيع احتياجات إخوة الرب في منازلهم.

8. لا يجوز التنتاول فى المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى وبإجراءات مشددة.

9. ضرورة أن يقوم الآباء الكهنة بتوعية العامة الاحترازية والسلوكيات داخل وخارج الكنيسة لأفراد الشعب وبأهمية هذه القرارات نظرا الخطورة الوضع الحالى ولكى يلتزم أفراد الشعب برضي وعن اقتناع.

10. عدم جواز انتقال الكاهن من منطقة إلى الى كنيسة أخرى لتقديم أي خدمات إلا بعد حصوله، على إذن كهنة الكنيسة.

11. أي كاهن لا يلتزم بهذه القرارات يعرض نفسه للمساءلة أمام المجلس الاكابريكى.

12. والعمل بهذه القرارات يعمل ابتداء من الخميس 10 ديسمبر حتى نهاية شهر يناير.

13. هذه القرارات مرحلة أولى وسيتم تغيرها على حسب ظروف المرحلة المقبلة.