شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزية لحدائق الحيوان»: مستعدون لعمل «pcr» لأي حيوان تظهر عليه أعراض كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حدوث تحور لفيروس كورونا المستجد، بعد إصابة عدد من حيوانات «العائلة القططية» وهي الأسود، والنمور.

وقال في خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد أنه تم الإعلان عن إصابة عدد من الأسود بكورونا في إسبانيا، قبل أن تعلن أمريكا في وقت سابق عن إصابة عدد من النمور بالفيروس التاجي.

وأشار إلى أن هناك فحصًا يوميًا للحيوانات لمعرفة أي أعراض تظهر عليهم، مثل رشح من الأنف، والعيون، أو أمراض الجهاز التنفسي.

وأكد محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لا يوجد أعراض من هذا القبيل في حديقة الحيوان بالجيزة.

وأردف: عند ظهور أي أعراض تنفسية على الحيوانات سيتم عمل تحليل كورونا pcr، ولو استدعي الأمر حيث إن الأجهزة متوفرة في الحديقة لعمل هذه التحاليل.

واستطرد أنه غير مسموح بدخول أي شخص دون ارتداء الكمامات إلى حديقة الحيوان كم يحظر ملامسة الحيوانات، حتى حراس الأسود لا يلمسونها أثناء تقديم الطعام.