شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق يمكنك تقديم شكواك بها لمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد شكاوى المواطنين يوميًا، بشكل عام، وعلى نطاق محافظة الجيزة تمت إتاحة عدة طرق لاستقبال شكاوى المواطنين، حيث يمكن الإبلاغ عن الحوادث والبناء المخالف وانقطاعات تيار الكهرباء والمياه ومشاكل الصرف الصحى بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة.. ويعرض ”الخليج 365” هذه الطرق..

1. يمكن الابلاغ عن اى مشكلة من خلال الخط الساخن 114 .

2. يمكنك إرسال شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع على الواتس اب على أرقام (01016050453 – 01152860444).

3. يمكنك الاتصال على الخطوط الأرضية وهي ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ).

4. يمكن تقديم شكوى بمركز خدمة المواطنين بالحى التابع له.

5. التقدم بشكوى بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة بشارع الهرم.

وكانت محافظة الجيزة أكدت أنها تمكنت من إنجاز حوالى 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال شهر نوفمبر العام الحالى وذلك من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس آب.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تلقي 1716 بلاغا وشكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع حيث تمت الاستجابة إلى 1679 بلاغا وشكوي منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.