شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم المشروعات القومية فى التصدى لمخاطر الزيادة السكانية؟..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد الحكومة على عدد من المحاور، فى استراتيجية السكان 2030، بشأن التصدى للزيادة السكانية التى لا تقل خطورة عن الإرهاب، وتمثل مخاطر كبيرة على الأمن القومى، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وتؤثر على حجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تتم على الأرض، مما يستوجب ضرورة تضافر الجهود للتصدى لهذه الأزمة.

وفيما يلى نستعرض المحور الخاص بإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى، ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التى يتم التخطيط لها، ويتحقق ذلك من خلال الأهداف التفصيلية التالية:

تطرقت الاستراتيجية إلى ضرورة خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة، من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة، والعمل على ضرورة أن تتضمن المشروعات القومية والمشروعات العملاقة أهدافا سكانية متعلقة بالانتقال الطوعي لسكان المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات، واستغلال أفضل للأراضي المملوكة للدولة، والاستثمار فى البنية الأساسية التى تشجع الاستثمار الوطنى على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التى تجتذب السكان بعيدة عن الأماكن كثيفة السكان.

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف الجيزة، نظمت الدورة التثقيفية الثانية والأربعون فى"التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية والمواطنة" لأئمة وزارة الأوقاف بالمركز الثقافى بمسجد الاستقامة بمديرية أوقاف الجيزة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.