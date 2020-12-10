شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية و«الرقابة الإدارية» تنظمان ندوة توعوية حول مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، نائبه محمد موسي لحضور فعاليات الندوة التوعوية لمكافحة الفساد التي نظمها فرع هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع محافظة المنوفية، بحضور اللواء أشرف نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمد أبو سعدة وكيل فرع الرقابة الإدارية بالمنوفية والمدير التنفيذي للدراسات الوطنية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية ولفيف من القيادات التنفيذية والرقابية بالمحافظة.

جاء تنظيم الندوة تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2020 بقاعة الاجتماعات بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم ، تحت شعار متحدون علي محاربة الفساد ( مصر أقوي من الفساد) ، وذلك بهدف إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وأهمية المشاركة في مكافحته.

وقدم نائب المحافظ، في كلمته، الشكر لقيادات هيئة الرقابة الإدارية علي جهودهم ودورهم البارز في مكافحة الفساد والتي تعتبر ركيزة أساسية في التقدم الإقتصادي والسياسي، مشيدًا بدور الجهاز في محاربة الفساد مما يشجع ويجذب المستثمرين لفتح أسواق جديدة للعمل وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب، مؤكدًا علي ضرورة المشاركة المجتمعية في محاربة الفساد بجميع أشكاله بكافة مؤسسات الدولة من مقدمي الخدمة ومتلقيها.

كما تضمنت الندوة شرح عدة محاور رئيسية للتعريف بالفساد بمختلف أشكاله وأنواعه داخل المؤسسات والعمل على الوقاية والحد منه ، وكذا أسس بناء إستراتيجية مكافحة الفساد وآلية بنائه ، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف والأنشطة لمكافحة الفساد ونشر مدونة الأخلاق والسلوك المهني وبناء الثقة لدي المواطنين بنشر التجارب الناجحة في مكافحة الفساد.