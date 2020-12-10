شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء الإسكندرية تجتمع مع غرفة الملاحة لمناقشة المشكلات والمقترحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة ميناء الاسكندرية لقاء موسعا شارك فيها محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية بحضور اعضاء مجلس ادارة الغرفة.

وتم عرض ومناقشة المشكلات التي تواجه اعضاء الغرفة خلال تعاملاتهم اليومية والمقترحات وقدم رئيس هيئة ميناء الاسكندرية عرض عن ما تم انجازه من قبل الهيئة بالتعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية والجهات الاخري المتخصصة ذات الصلة، والرد حول الاستفسارات والمعوقات وتعهد بسرعة حلها لتسهيل سير العمل أمام الشركات وزيادة الاستثمار.

وفيما يخص مشكلة الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ (الحبوب والغلال) العاملة بميناء الدخيلة وعدم تجديد موافقة الحماية عن عام 2020 التي تطلب فيها ادارة الحماية المدنية توفيق أوضاع الشركات باشتراطات خاصة ،فقد وعد الربان/طارق شاهين بالترتيب لعقد لقاء مع مسؤول ادارة الحماية المدنية بالميناء ومسئولى الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ (الحبوب والغلال) العاملة بميناء الدخيلة للمناقشة وطرح المقترحات في هذا الشأن.

كما اشار إلى تفعيل انشاء محطة وقود للمواد البيترولية لتلبية احتياجات شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة.

وفيما يخص الحد الادني للتداول الخاص بشركات الشحن والتفريغ اشار إلى موافقة مجلس ادارة الهيئة على اضافة كميات الشحن ضمن كميات الحد الادني للشحن والتفريغ للشركات المرخص لها بالقرار800 لسنة2016، واعتماد الفريق /وزير النقل والي تم ارساله للغرفة للنشر على الاعضاء حيث يتم متابعة معدلات الشحن والتفريغ بشكل يومي على المنظومة الالكترونية والالتزام بقواعد الأمن والسلامة ورفع كفاءة العمالة المدربة والارتقاء بها موصيا الشركات الحضور بضرورة الالتزام بالمعايير التشغيلية والبيئية ومعايير الامن الصناعي والصحة المهنية للشركات العاملة بالميناء .كما وعد بالتواصل مع غرفة ملاحة الاسكندرية لتلبية طلب الشركات أعضاء الغرفة لتيسير العمل فيما يخص ضرورة ارسال رسالة واتس اب أو رسالة قصيرة خاص بإخطار التوكيلات الملاحية كلا من (فترات وقف التحركات، غلق البوغاز، اعطال المنظومة الالكترونية، وصول وسفرو تحركات البواخر الخاصة بالتوكيل فور حدوثها ) ،على ان تقوم الهيئة بموافاة الغرفة بأي رسائل ليتم النشر على اعضائها.

كما وعد بقيام الهيئة بتحديث غاطس الأرصفة بعد عمليات التعميق التي تجرى حاليا على الموقع الالكتروني الخاص للهيئة.

كما اشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، بأنه يتم دراسة كافة الطلبات والمقترحات التي يتم تقديمها من غرفة ملاحة الاسكندرية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف بما يحقق الصالح العام ولايخالف القوانين وضوابط الهيئة.