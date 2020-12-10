شكرا لقرائتكم خبر عن منتج «رجل المستحيل» يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع الروائي الراحل نبيل فاروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المنتج هاني أسامة الروائي الدكتور نبيل فاروقبعد إعلان خبر وفاته منذ ساعات إثر أزمة قلبية.

وكتب «أسامة» عبر «فيسبوك»: «أول امبارح ماعرفش ايه اللي خلاني ارفع سماعة التليفون واكلم الدكتور نبيل فاروق! لقيت صوته تعبان فقولت له: خير يا دكتور مال صوتك؟ قال لي: مفيش ده شوية برد، عملت تحاليل وطلع برد بس الحمدلله».

أضاف: «قولت له: طب خلي بالك على نفسك. قال لي: إن شاء الله، قول لي كنت عايزني في ايه؟ قولت له: ولا حاجة جيت على بالي بس فقلت أسلم عليك. قال لي: الله يسلمك. قولت له: هابقى أكلمك تاني أطمن عليك، مع السلامة! إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن المنتج هاني أسامة اتفق مع الراحل نبيل فاروق على فيلم «رجل المستحيل» منذ سنوات، لكنه لم يعرض حتى الآن.

ويشيع جثمان الدكتور نبيل فاروق الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى في مدينة الرحاب.