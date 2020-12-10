شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح 20 ألف عبوة مطهرات كحولية لمواجهة كورونا يوميا بسعر 38 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات المطهرات الكحولية تركيز 70% فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتوفيرها للمواطنين بجانب توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية وأيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن ويتم طرح العبوة بسعر 38 جنيها حجم 250 ملى.

وتقوم شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات خطوط الإنتاج بمصنع الكحوليات بالشركة إلى ما يقرب من 20 ألف عبوة يوميا، وطرحها فى الأسواق إلى جانب توفير الشركة كميات كبيرة من الكحول تركيز 95% إلى المنشآت الطبية التي تعيد استخدامه إلى تركيز 70% لاستعماله وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية كمطهرات طبية، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة منتجات الشركة.

كما تقوم أيضا منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بإتاحة صرف الكولونيا تركيز 70% كحول على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز البلدي المدعم، كما يتم إتاحة كافة السلع الغذائية وغير الغذائية لصرفها أيضا ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وتقوم شركة السكر بتوريد منتجات الكولونيا لمخازن الشركات ومنافذ التوزيع بشكل مستمر مع مد آى منطقة تحتاج إلى المنتجات كمطهرات لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات، حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وأن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحتها بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف المقررات التموينية والسلع المدعمة لشهر ديسمبر الجارى من منافذ التوزيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من 35 ألف منفذ، ممثلة فى بقالى التموين وفروع مشروع "جمعيتى" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، حيث حرصت الوزارة على مد مخازن الجملة بكميات كبيرة من السلع الأساسية على مدار الأيام الماضية من أجل صرفها لأصحاب البطاقات.