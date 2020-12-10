شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بتوفير مخزون استراتيجى من الأكسجين الطبى بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع أحد الشركات الداعمة للوزارة لمناقشة سبل التعاون بهدف تلبية احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت أهمية رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بما يلزم من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة وجهت بتوفير "الأكسجين الطبي" بشكل مستمر بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي، خاصة فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

‏وتابع "مجاهد"، أن الوزيرة أكدت التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أى تحديات قد تواجه الشركات المنتجة، لزيادة القدرة الإنتاجية من الغازات الطبية بما يخدم تلبية احتياجات القطاع الصحي.