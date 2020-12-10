شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى: طرح شركتى صافى والوطنية للبترول أمام الاستثمار الخاص قريبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الصندوق وقع فى فبراير الماضى، اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستثمار فى شركاته وتمَّ اختيار شركتين (الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول) وتم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة.

وأضاف خلال لقاء مع الكتاب والصحفيين اليوم، أنه تم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات، وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى، ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية، وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها، والاستثمار فيها من خلال البورصة، وسيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا، وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.