شكرا لقرائتكم خبر عن من المختبر إلى دول العالم كافة.. تعرف على إمكانية نقل لقاح كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم عدد من الدول طرح لقاحات لفيروس كورونا خلال الأسابيع والأشهر القادمة وفق منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ما أثار العديد من مخاوف طرق نقل اللقاحات إلى الدول وتكلفتها، التى تحتاج لاستراتيجيات قوية وطرق آمنة لتصل لمليارات الناس دون تلف.

فى الوقت الذى يعانى قطاع الطيران تحديات كبيرة بعد أزمة الجائحة التى أثرت بشكل كبير على القطاع، واعتبرتها مديرة منظمة الأمم المتحدة للطيران المدنى "إيكاو" أسوأ أزمة فى تاريخ قطاع الطيران.